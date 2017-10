Limburg heeft de hoogste ozonwaarden

Hasselt - Limburg is de provincie met de hoogste ozonoverlast in Vlaanderen. Ozon heeft niet alleen schadelijke effecten voor de gezondheid van de mensen, ook akkergewassen en bomen groeien hierdoor minder goed, vooral in Limburg. Een en ander blijkt uit het jaarrapport 2016 van de Vlaamse luchtkwaliteit dat de Vlaamse Milieumaatschappij gisteren bekendmaakte. Toeval of niet zijn gisteren ook de cijfers vrijgegeven over de watervervuiling door meststoffen. Ook die zijn weinig hoopgevend.

Algemene bevinding in het rapport over de luchtkwaliteit is dat de Europese streefwaarden meestal wel gehaald worden in Vlaanderen, maar de veel strengere advieswaarden van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) ...