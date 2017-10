Nieuwkomer Frances zorgt meteen voor gênant moment in ‘De Slimste Mens’

Nadat Tijs Vanneste woensdag de finale met de hakken over de sloot won van Dominique Deruddere, is het de beurt aan Frances Lefebure om de spelarena te betreden. Voor Goedele Wachters is het intussen haar vierde aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

Opgelet: dit artikel bevat spoilers. Lees niet verder als je van plan bent deze aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ nog te bekijken.

Wie was de nieuwkomer?

Erik verwelkomt Frances Lefebure. Als haar naam niet meteen een belletje doet rinkelen: geen paniek. Haar gezicht doet dat ongetwijfeld wel. Frances is een actrice en speelde gastrollen in series als GoGoGo, Vermist, Professor T, Vriendinnen, Spitsbroers en als presentatrice bij Hotel Römantiek.

Wie zetelde in de jury?

Twee mannen met een dialect: Sam Gooris en Marc-Marie Huijbregts. Frances moet meteen bekennen dat ze al haar leven lang fan is van Sam Gooris en zijn familie. “Maar niet voor zijn muziek”, voegt ze er snel aan toe. Auwch.

Wat was de meest verwarrende vraag?

In de fotoronde krijgt Goedele Wachter een reeks foto’s te zien waarvan het verband niet helemaal duidelijk is. “Waar kijken ze naar?”, blijkt het thema achteraf.

Wat was flauwste mop?

De flauwste mop van vandaag is meteen ook de enige die we in de uitzending zijn tegenkomen. Dat heb je als er geen comedians in de jury zetelen. Zet je dus maar schrap!

Sam: “Ik ben bang van struisvogels. De eerste keer dat mijn vrouw met mij naar bed ging, zei mijn vrouw ook Amai, gij hebt ne struise vogel”

Wie is voor minstens één dag De Slimste Mens ter Wereld?

Nieuwkomer Frances kan tijdens de laatste ronde nog snel twee trefwoorden over de Netflix-serie ‘Fargo’ uit de mouw schudden en wint de aflevering met 355 seconden op de teller. Tijs volgt met 317 seconden, Goedele strandt op de derde plaats met 203 seconden.

Hoe verliep de finale?

Wanneer Tijs de vraag ‘Wat weet je over Arnold Schwarzenegger’ verder mag aanvullen en de laatste twee antwoorden weet - Terminator en gouverneur - is het te laat om zich nog strategisch te laten zakken. Met 47 seconden op de teller belandt hij in een benarde situatie, want Goedele mag met 37 seconden aan de volgende vraag beginnen. Ze krijgt de vraag ‘Wie zijn de laatste vijf premiers van het Verenigd Koninkrijk?’, een makkie voor een nieuwsanker. Cameron, May en Blair zijn voldoende om de teller bij Tijs naar nul te herleiden. Exit Van Echelpoel.

Wie zien we maandag in De Slimste Mens ter Wereld?

Maandag nemen Goedele Wachters en Frances Lefebure het op tegen zanger en presentator Sean Dhondt.