Tusk ziet “geen ruimte” voor Europese bemiddeling in Catalaanse crisis

Brussel - Europees president Donald Tusk ziet “geen ruimte” voor Europese bemiddeling in de Catalaanse crisis. “We hebben allemaal onze eigen emoties, opinies en inschattingen, maar formeel gezien is er hier geen ruimte voor een Europese interventie”, zo verklaarde hij donderdag na afloop van het eerste luik van de top van Europese staatshoofden en regeringsleiders.

De Catalaanse crisis staat niet op de officiële agenda van de top. “We moeten niet verstoppen dat de situatie in Spanje zorgwekkend is, maar het standpunt van de instellingen en de lidstaten is duidelijk. Er is geen ruimte voor enige vorm van bemiddeling of internationaal initiatief. Ik verwacht niet dat er een breed debat gevoerd zal worden over de situatie”, zo legde Tusk uit.

Voor aanvang van de top legden verscheidene Europese leiders verklaringen af over de prangende politieke krachtmeting tussen de Spaanse en de Catalaanse regering. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron schaarden zich volop achter de regering in Madrid, die vanaf zaterdag de autonomie van de Spaanse regio wil opheffen. De Belgische premier Charles Michel herhaalde zijn oproep tot politieke dialoog.

