Er is werk voor iedereen in Limburg. Dat zegt directeur ad interim Tinne Lommelen van VDAB Limburg. Meer dan 44 procent van de vacatures in onze provincie zijn voor laaggeschoolden. Met zo'n 28.000 werkzoekenden en evenveel openstaande jobs is het de uitdaging voor de VDAB om een grote groep werkzoekenden vacaturegericht op te leiden. Het gaat dan vooral om 55-plussers en jongeren in onze provincie.