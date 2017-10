Na de filmpjes met rijpe puisten: hier komen de ingegroeide haartjes, die smeken om een pincet

Filmpjes waarin puistjes worden uitgeduwd, lokken veel kijkers. En nu hebben die er bevredigend beeldmateriaal bij. Want wat denk je van vervelende ingegroeide haartjes die ein-de-lijk worden uitgetrokken met een pincet? Aan het ledenaantal op het Instagramaccount Tweezist te zien, is er een nieuwe hype in de maak.

De vrouw achter het profiel is midden de dertig en van Koreaanse origine, maar deelt liever de ingegroeide haartjes op haar benen dan haar naam. In tientallen filmpjes neemt ze een pincet in de hand en verwijdert ze haar haartjes. Alles wordt in close-up gefilmd. Tijdens het project gebruikt ze af en toe een ander pincet, in de hoop dat ze ooit het perfecte exemplaar vindt om ingegroeide haartjes te verwijderen.

Begint het na het zien van deze beelden - die gemiddeld door vijftigduizend mensen worden bekeken - te kriebelen om zelf te epileren? Dan heeft de vrouw tips. Ontsmet het pincet voor en na de sessie grondig en trek niet te hard, anders kun je de huid beschadigen.



