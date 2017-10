Beyhan kookt: appeltaart met amandelen

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze een overheerlijke appeltaart klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: 3 eieren, 250 gram suiker, 100 gram amandelmeel, 150 gram bloem, 100 ml melk, 100 ml olie, 1 zakje bakpoeder, 5 appelen, abrikozenjam, sap van een halve citroen.

Voorbereiding:

- Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd de appel in dunne plakjes.Besprenkel de appelplakjes met vers citroensap.

- Bekleed een springvorm/bakvorm (30cm) met bakpapier of vet goed in met boter.



Bereidingswijze:

- Klop de eieren met de suiker tot een luchtige massa.

- Voeg voorzichtig de melk en de olie toe.

- Lepel er dan voorzichtig het amandelmeel onder.

- Zeef de bloem en het bakpoeder bij het beslag. Meng nu alles met een garde.

- Schep het beslag in de bakvorm.

- Schik de appels mooi op het deeg.

- Zet in een voorverwarmde oven van 180° voor ongeveer 30-35 minuten (Let op! De baktijd kan altijd verschillen per oven!)

- Verwarm de abrikozenjam kort in een steelpannetje en bestrijk de appeltaart daarmee voor een mooie glans.



Laat het geheel afkoelen.



Bekijk ook de instructievideo!