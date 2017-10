Gewapende overval op nachtwinkel in Maasmechelen

Maasmechelen - In de nacht van woensdag op donderdag heeft een gemaskerde man gepoogd een gewapende overval te plegen op een nachtwinkel in Maasmechelen.

Omstreeks 01.15 uur viel de man binnen in de nachtwinkel op de Rijksweg. Hij had een bivakmuts op en hield de winkelier onder schot terwijl hij het geld uit de kassa eiste. Uiteindelijk is de overvaller zonder buit gevlucht in een onbekende richting. Er vielen geen gewonden.

De dader is een man tussen 1m70 en 1m80 groot. Hij was in het zwart gekleed: een zwarte joggingbroek en een zwarte trui met een oranje en geel motief.