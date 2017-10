Blauwe Meer krijgt in beroep dan toch milieuvergunning

Lommel - Er is dan toch een milieuvergunning afgeleverd voor vakantiepark Blauwe Meer in Lommel. De Oostappen Groep haalde in beroep gelijk bij Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De Limburgse deputatie had de vergunning begin dit jaar geweigerd, na heel wat negatieve adviezen. “In elk geval hoop ik dat de Vlaamse milieu-inspectie de zaak strikt opvolgt”, reageert gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a).

De beslissing in beroep dateert van augustus, maar raakte nu bekend. De oorspronkelijke aanvraag ging over het hernieuwen van de milieuvergunning, want de lopende was vorig jaar al vervallen. Er was ook ...