VIDEO. Wilde zwijnen vallen hond aan in Valkenburg

Op filmpjessite Dumpert is woensdag een filmpje geplaatst waarop te zien is hoe wilde zwijnen een hond aanvallen. Dat zou zijn gebeurd in een bos in het Nederlands Limburgse Valkenburg. Wanneer is onduidelijk.

Op de beelden is te zien hoe het baasje van de hond in een boom zit terwijl de zwijnen achter de viervoeter aanrennen. Een stuk of acht van de wilde dieren krijgen de hond uiteindelijk te pakken. Als de filmer harde geluiden maakt gaan de zwijnen er weer vandoor.

“De hond heeft het er heelhuids van af gebracht,” staat te lezen onder het filmpje.