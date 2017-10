Zijn sterren hadden geen medelijden maar PSG-coach prijst Anderlecht

PSG-coach Unai Emery kon uiteraard niet klagen over de prestatie van zijn team na de 0-4 overwinning op Anderlecht op de derde speeldag in groep B van de Champions League. “Maar Anderlecht heeft vandaag getoond dat het verdient om in de Champions League te spelen”, liet hij optekenen.

In het Constant Vanden Stockstadion deed Anderlecht bij momenten aardig mee met het Franse topteam, maar het waardeverschil werd uiteindelijk toch weerspiegeld op het scorebord. “Ik ben tevreden, we hebben de drie punten”, zei de Spanjaard. “Toch hebben we te veel kansen toegestaan. Had Anderlecht gescoord, dan zou het moeilijker geworden zijn. Ik ben erg tevreden over de individuele prestaties, maar op collectief vlak kan er nog vooruitgang geboekt worden.”

“In de eerste helft hadden we de wedstrijd minder onder controle en werden we soms verrast op de counter. In de tweede helft vonden we een beter evenwicht. Anderlecht heeft vandaag getoond dat het verdient om in de Champions League te spelen”, aldus Emery. “De tegenstander ging er stevig tegenaan, maar dat zijn we gewoon. Dat hoort bij het voetbal. Maar je zag ook dat we heel sterk zijn als de opponent ons ruimte geeft.”

Binnen een kleine twee weken ontvangt PSG, dat 9 op 9 telt, op de vierde speeldag het puntenloze Anderlecht in het Parc des Princes.

