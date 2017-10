Pas na weekend meer informatie over onderzoek naar verdrinking Bilzers koppel

Bilzen -

De politie van Bilzen-Riemst-Hoeselt en het parket van Limburg maken de resultaten van de verdere onderzoeken naar de verdrinking van het bejaard koppel uit Bilzen, pas na het weekend bekend. De 72-jarige vrouw en haar 80-jarige man raakten dinsdagnamiddag vermist tijdens een fietstocht langs het Albertkanaal in Eigenbilzen. Politie en gerecht gaan uit van een ongeval, waarbij de vrouw met haar gehuurde elektrische fiets in het water belandde en de man haar achterna sprong in een poging haar te redden.