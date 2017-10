Kersthuis in Alken wordt groter dan ooit

Alken - Jurgen Bollen (26) legt nu al de laatste hand aan zijn ‘Christmas House’ in de Grootstraat in Alken. Vorig jaar kreeg hij geen goedkeuring van het gemeentebestuur, maar nu mag hij wel weer duizenden kijklustigen ontvangen. “Voor de laatste keer, want volgend jaar verhuis ik naar een nieuwe locatie.”

Het ‘Christmas House’ lokte in december 2015 nog meer dan 10.000 bezoekers, maar een jaar later bleef het stil in de Grootstraat in Alken. Er was heel wat tegenkanting van de buurt en de twintiger, ook ...