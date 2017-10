“Illegaal rijstrook afgesloten om slokkers te reinigen”

Genk -

Een aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft woensdagnamiddag een ware monsterfile veroorzaakt op de E314 in Genk. De firma sloot illegaal de rechterrijstrook af om rioolputjes langs de snelweg te reinigen. Het AWV stuurde de politie ter plaatse en stelde een pv op. Saillant detail: de aannemer in kwestie kreeg in het verleden al vijftien pv’s aangesmeerd van het AWV voor allerlei inbreuken tijdens werkzaamheden in Limburg.