“Belg is ook met auto in de maag geboren”

De Belg is niet alleen met een baksteen in zijn maag geboren, maar ook met een auto. Dat zei Sophie Dutordoir, de nieuwe CEO van de NMBS. Ze verbaasde zich over de schamele 8 procent van de Belgen die het openbaar vervoer gebruikt om te gaan werken. De overheid ontmoedigt dat rijgedrag ook niet echt, voegde ze er aan toe. Dat is ook zo, voorlopig kost het nog geen extra geld om naar Brussel of Antwerpen te rijden. Wel tijd, zeer veel tijd. Vanuit Limburg zelfs een half leven. En net daar zou mevrouw Dutordoir iets aan kunnen doen, want treinen die er niet zijn kunnen we ook niet nemen. We hebben hoop, want ze maakte in elk geval een geweldige indruk in het parlement. Ook al omdat ze meteen de bedrijfscultuur bij de NMBS afbrandde: de structuur is zeer militair en gaat in één richting - van boven naar beneden. Bovendien praten ze er niet met elkaar, maar ze schrijven wel nota’s. Ze doen telkens meer van hetzelfde, zo zijn ze niet efficiënt, ze gebruiken ook graag potlood en papier.

Ook voor een bepaalde groep NMBS’ers die graag koffie drinken in pas gerenoveerde art deco-cafetaria’s zijn lastige tijden aangebroken. Ze zullen die moeten delen. Van koffiekamers voor vips moet Dutordoir niet weten. Voor geen enkele vip.

De directeurs zullen voortaan ook moeten samenwerken. De tijd dat iedereen zich alleen bezighield met zijn eigen boetiek is afgelopen. Ze hebben zelfs al samen gegeten. Alle zes. Biefstuk friet. Ook dat hadden ze nog nooit gedaan. Straks gaan ze zelfs in één directiegebouw zitten. Nu hebben ze er tien. We nemen aan dat ze er dus negen verkopen, samen met de overige 180 gebouwen en 5.200 terreinen waar ze vanaf moeten.

Het meeste indruk maakte Dutordoir nog met het feit dat ze zich sinds haar aanstelling in maart is gaan informeren daar waar ook de juiste gegevens te rapen zijn: op het terrein, bij de mensen. Ze heeft 4.000 medewerkers ontmoet. Waarvan er veel echt hun leven zouden geven voor hun werk, voegde ze er bij. Dat zei ze niet zomaar. Op de publieksbanken van het parlement zaten namelijk ook vakbondsmensen. En ook al hadden die geen sjaals of hesjes aan, Dutordoir had hen wel herkend. Die moet je mee krijgen, zeker bij de NMBS. Ook het feit dat de treinbegeleiders mogen blijven, hebben ze op die achterbanken met dikke stiften genoteerd. Want waar zijn de treinreizigers nu het meest tevreden over? Over de treinbegeleiders, over mensen dus.

No-nonsense, perfect tweetalig, gepokt en gemazeld in zowel grote bedrijven als in politieke achterkamers. Als het nu niet lukt om die NMBS-tanker te keren, dan staan we allemaal voor eeuwig stil.