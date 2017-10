Genk verliest 655 twintigers aan zijn buurgemeenten

Genk -

Tussen 2010 en 2015 zag Genk 12.007 inwoners vertrekken naar andere gemeenten in België. In dezelfde periode arriveerden er 10.858 inwijkelingen. Dat geeft een negatief binnenlands migratiesaldo van 1.149. Meer dan de helft daarvan (655) waren jongeren tussen 25 en 29 jaar. De meeste jonge gezinnen die Genk verlaten om zich ergens te settelen, verhuizen naar een buurgemeente. In Houthalen-Helchteren, As en Opglabbeek vinden ze grotere bouwpercelen tegen lagere prijzen. Anderen vinden Genk dan weer niet stad genoeg en kiezen voor een verhuis naar het centrum van Hasselt.