Antwerp Giants begint met vlotte overwinning in FIBA Europe Cup, Bergen gaat nipt onderuit

Antwerp heeft woensdagavond zijn eerste groepswedstrijd in de FIBA Europe Cup op het parket van Bosna uit Bosnië-Herzegovina gewonnen met 84-91 (15-25, 22-20, 23-23 en 24-23). Ook Charleroi won, Bergen ging nipt onderuit.

De Giants openden uitstekend en sloegen in het eerste kwart (15-25) meteen een kloof van 10 punten. Aan de rust leidde Antwerp met 37-45. De troepen van Roel Moors gaven die voorsprong in het derde en vierde bedrijf niet meer uit handen. Tyler Kalinoski was met 19 punten het best bij schot voor de Antwerpenaren. De Amerikaanse guard was ook goed voor zes assists. Zijn landgenoot Jason Clark deed met 16 punten en 5 assists ook een flinke duit in het zakje.

In de andere wedstrijd in groep A haalde Dona Groningen het met 77-72 van ESSM Le Portel uit Frankrijk. Op woensdag 1 november maken de Nederlanders de verplaatsing naar Antwerpen. De top twee van elke poule stoot door naar de tweede groepsfase.

Bergen gaat nipt onderuit

Bergen is er niet in geslaagd zijn eerste groepswedstrijd in de FIBA Europe Cup te winnen. De Henegouwers gingen met 72-74 voor eigen publiek nipt onderuit tegen het Kosovaarse Sigal Prishtina (15-23, 14-18, 25-15, 18-18).

Bergen startte nerveus in de Mons.Arena en stond na het eerste kwart (15-23) al meteen acht punten in het krijt. In het tweede quarter werd die kloof enkel groter, aan de rust leidden de Kosovaren met 29-41. In het derde kwart maakte de thuisploeg meteen 10 punten goed, waardoor Bergen met nog tien minuten op de klok slechts twee punten meer moest goedmaken. Daar slaagden de Henegouwers niet in. beide ploegen hielden gelijke tred in het slotkwart. De Amerikaan Juvonte Reddic was voor Bergen de topschutter met 18 punten.

De andere wedstrijd in groep G tussen het Oekraïense Khimik en het Turkse Demir Insaat werd gewonnen door de Turken (60-80). Bergen neemt het op 25 oktober op tegen Demir Insaat.

Charleroi opent met nipte zege

In Wit-Rusland boekte Charleroi ten slotte een 76-78 zege na een spannende slotfase tegen Tsmoki-Minsk. Aan de rust stond Charleroi nog 42-33 in het krijt.

Charleroi was na een desastreuze start meteen op achtervolgen aangewezen. Minsk baskette een maximale voorsprong van 11 punten bij elkaar, aan het einde van het eerste kwart verkleinde de Spirou de kloof tot 7 punten (19-12). Voor de rust (42-33) kon Charleroi niets meer van de achterstand afdoen, maar na de pauze volgde de kentering. In een bloedstollend slotkwart was de score met nog 9 seconden te gaan gelijk (76-76). Vanop de vrijworplijn legde Jack Gibbs de 76-78 eindstand vast. De Amerikaan Keaton Grant was voor Charleroi (17 punten) het best bij schot. Op 24 oktober zakt Charleroi af naar Fehervar.

In groep D opende Brussels zijn Europese campagne dinsdagavond met een nederlaag tegen Keravnos uit Cyprus.

De groepsfase van de Europe Cup bestaat uit 32 teams, verdeeld over acht groepen van vier. De eerste twee teams plaatsen zich voor de tweede groepsfase (vier groepen van vier). .