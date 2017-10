Twee jaar lang al is het Loois Archief- en Documentatiecentrum stokoude glasnegatieven aan het omzetten in foto’s. De bedoeling is om de mensen op de foto te identificeren en erna te contacteren. Zo kunnen ze een stukje nostalgie weer in handen krijgen. Dat lukte bij het gezin Hermans, waarvan alle kinderen vandaag nog leven. “Dit haalt veel herinneringen boven”, glimlacht Vic Hermans.