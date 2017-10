De Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus uit Rijkhoven heeft na 96 jaar een historische zet gedaan. “Omdat we ervan houden om verrassend en vernieuwend uit de hoek te komen, besloten we om een cd op te nemen. Dat is voor een amateurvereniging vrij uitzonderlijk. Ook wie onze concerten niet bezoekt kan nu genieten van onze muziek”, glundert voorzitter Etienne Thijs.