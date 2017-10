“Mijn rosse hond ziet zwart van het roet”

Genk -

De branden in Portugal zijn nu ook voor Genkenaar Chris Melis een regelrechte nachtmerrie. Het vuur is immers tot gevaarlijk dicht bij zijn Bed and Breakfast-zaak in Figueira Da Foz in Buarcos geraakt. Melis kreeg het bericht op het ogenblik dat hij op vakantie was in Genk. “Het roet is al zodanig op onze site neergedwarreld dat mijn rosse hond nu zwart ziet”, zegt Melis.