Maak plaats avocado’s en matcha: Nigella Lawson tipt de volgende culinaire trend

Als we de Britse kokkin Nigella Lawson mogen geloven, is het binnenkort gedaan met de enorme populariteit van avocado’s. De fruitsoort zou plaats moeten ruimen voor het pandanblad, afkomstig uit Zuidoost-Azië.

Het pandanblad is afkomstig van de zogenaamde schroefpalm, die in het wild zelden voorkomt maar massaal wordt gekweekt als smaakmaker voor Zuidoost-Aziatische gerechten. De smaak van het blad zou vergelijkbaar zijn met vanille en wint aan populariteit in Amerika.

“Ik denk dat pandan de opvolger van matcha wordt”, zegt Lawson in een reactie aan The Times. “Ik kan het mis hebben, maar blijkbaar zijn veel mensen er wel in geïnteresseerd. In de Verenigde Staten is een smaakmaker op basis van het blad al goed ingeburgerd”, klinkt het. Pandan wordt momenteel vaak gebruikt om baksels zoals cakes en dranken zoals lattes op smaak te brengen en heeft een fotogenieke groene kleur.

Pandanplant Foto: Shutterstock

Of de voorspelling van Lawson zal kloppen, valt af te wachten. Eén ding is wel zeker: toen ze in haar kookprogramma met avocado’s werkte, ging de verkoop van de vrucht 30 procent omhoog. Er is dus een reële kans dat pandan een succesvolle toekomst wacht.