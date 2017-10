Schietpartij in bedrijvenpark VS: meerdere slachtoffers, schutter gevlucht

In een bedrijvenpark in het Amerikaanse Edgewood (Maryland) is een schietpartij aan de gang. Dat meldt de lokale politie. Er zouden meerdere slachtoffers zijn gevallen.

“Ik kan bevestigen dat we ter plaatse zijn op Emmorton Park Road vanwege een schietpartij”, bevestigde de sheriff aan de Baltimore Sun. Een schutter opende daar het vuur woensdagochtend (lokale tijd). Volgens CNN zijn er vijf mensen gewond geraakt. Edgewood, in Harford County, net buiten Baltimore.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 oktober 2017

Shutter spoorloos

De schutter heeft het bedrijventerrein verlaten, meldt CNN verder. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De autoriteiten hebben mensen in de buurt gevraagd het gebied rond het bedrijvenpark te vermijden. Verschillende scholen zijn afgesloten zodat er niemand meer in of uit kan.