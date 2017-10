Mannen: zo kies je het juiste horloge

Dat elke man een stijlvol horloge nodig heeft is slechts een understatement. Maar hoe kies je een tijdloos exemplaar dat je outfit helemaal af maakt? Zo kies je het juiste horloge!

Kies voor een neutrale kleur

Hoe trendy dat felgroene exemplaar ook mag lijken, een horloge moet bij zoveel mogelijk items uit je garderobe passen. Kies voor een neutrale, klassieke kleur als cognacbruin, zwart of donkerblauw.

Te saai? Kies dan voor een opvallende wijzerplaat in plaats van een felgekleurd bandje.

Bepaal je stijl…en horlogebandje

Een horloge is niet zomaar een accessoire, het is een verlengstuk van je outfit. Leg de vinger op de pols en probeer je stijl zo goed mogelijk te omschrijven.

Is je look übermannelijk? Dan staat een robuust stalen bandje bij al je outfits. Sportief? Een stoffen bandje past goed bij je casual look. Of toch eerder klassiek? Kies dan voor een horloge met een leren bandje.

Kwaliteit en comfort

Het juiste horloge is voldoende verstelbaar, voelt goed aan je pols (niet te strak en niet te los) en is niet te groot voor maximaal comfort. Kies voor een tijdloze wijzerplaat met een minimum aan extra wijzerplaatjes (hoe laat het is in Shanghai lijkt ons iets minder interessant). Op zoek naar een horloge dat lang meegaat? Investeer in een mechanisch uurwerk, die gaan doorgaans minder snel stuk.