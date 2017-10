Pink over het huwelijk: "Soms zijn er periodes dat je een jaar geen seks hebt"

In haar nieuwste en zevende album 'Beautiful Trauma' doet Pink een boekje open over de moeilijkheden die ze heeft gekend in haar ondertussen elf jaar durende huwelijk met Carey Hart en ook in interviews gaat ze de netelige vragen niet uit de weg. Dat deed ze onder meer in een gesprek met de Britse krant The Guardian. Daarin geeft ze onder andere toe dat zij en haar man soms een jaar geen seks hebben.

Het leven van Pink, die eigenlijk Alecia Moore heet, was ooit een en al rock-'n-roll, maar sinds ze moeder is van twee kinderen heeft ze haar wilde haren verloren. Al wil dat niet zeggen dat ze niet langer recht voor de raap is, integendeel. Zo geeft ze eerlijk toe dat haar huwelijk niet altijd over rozen loopt en ze het niet altijd kan vinden met haar man Carey.

"Er zijn momenten dat ik naar hem kijk en hij de meest attente, logische, constante man is, dat hij een rots is. Hij is een goede man en een goede vader", vertelt ze. "Maar dan zijn er andere momenten dat ik naar hem kijk en denk 'ik heb je nooit leuk gevonden'. Er is niets dat ik leuk vind aan jou. We hebben niets gemeen en ik wil je nooit meer zien. Twee weken later heb ik alweer het gevoel dat alles fantastisch gaat tussen ons."

Monogamie

Volgens Pink is een monogame relatie dan ook allesbehalve makkelijk. Zeker als je al elf jaar getrouwd bent. "Soms maak je tijden mee dat je een jaar geen seks hebt. Wil ik hem nog? Wil hij mij? Monogamie is hard werken, maar als je er veel moeite voor doet dan komt alles wel weer goed."