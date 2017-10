Olympisch kampioene hoogspringen legt de lat nooit nog hoog

Regerend olympisch kampioene hoogspringen Ruth Beitia stopt met topsport. De 38-jarige Beitia kondigde haar afscheid aan in Santander. “Ik ben met mijn lichaam iets te vaak over de grens gegaan”, was de Spaanse openhartig.

Beitia veroverde dit voorjaar nog het zilver bij de EK indoor, maar door blessures kwam ze in het buitenseizoen nauwelijks in actie. Op het WK in Londen stelde ze teleur. Het jaar daarvoor pakte ze naast olympisch goud ook de Europese titel in Amsterdam. Beitia is met 2,02 meter Spaans recordhoudster.

De Spaanse sprong jarenlang in de schaduw van Tia Hellebaut. Zo was ze in 2008 zevende in de olympische finale in Beijing, gewonnen door Hellebaut. Vier jaar later, in London, sprong ze over twee meter naar de vierde plaats, één plaatsje beter dan Hellebaut.

Het absolute hoogtepunt van haar carrière behaalde ze vorig jaar in Rio de Janeiro. Beitia ging op haar 36ste in de olympische finale over 1m97, net als drie andere atletes. Aangezien ze op de andere hoogtes niet één sprong miste, kreeg ze het olympisch goud om de nek.