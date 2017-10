Nieuwe simkaarten geven 6.000 vips in veiligheidsketen absolute voorrang

Gent - Vanaf 1 november krijgen 6.000 mensen met een belangrijke rol in de veiligheidsketen via nieuwe simkaarten permanent voorrang op het gsm-netwerk. “Wie de aanslagen van 22 maart heeft meegemaakt, weet dat de communicatie één van de pijnpunten was”, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Op de dag van de aanslagen in Brussel lag het gsm-netwerk een tijdlang plat en het Astrid-netwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten was overbevraagd. “De app Whatsapp heeft toen geholpen bij de contacten tussen de hulpdiensten. Communicatie is echter essentieel in momenten van crisis en daarvoor hebben we nu een oplossing gevonden”, zegt Jambon.

“Het blauwe zwaailicht dat we kennen van de prioritaire voertuigen in het verkeer, bestaat nu ook in de telefonie. Zesduizend mensen die een sleutelrol spelen in de veiligheidsketen, krijgen vanaf 1 november een speciale simkaart voor hun gsm, waarmee ze altijd voorrang hebben. Het telefonienetwerk mag nog zo verzadigd zijn, met een prior SIM-kaart geraak je er altijd door.”

De spraak- en datacommunicatie van de vips in de veiligheidsketen krijgt dus permanent voorrang op alle andere gebruikers. De prior simkaarten gaan naar onder meer politiediensten, brandweerkorpsen, medische hulpdiensten, luchthavens, defensie, staatsveiligheid, steden, gemeenten en provincies.

