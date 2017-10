KAART. Ook al blijft herfstweer voorlopig uit: “Nu al zeer zwaar najaar op de wegen”

De herfst is nog geen maand ver en echt herfstweer blijft voorlopig uit. Toch stonden we in de eerste helft van oktober al langer in de file dan normaal. De ochtendspitsfile in Vlaanderen was deze maand gemiddeld 177 kilometer lang, terwijl dat vorig jaar in oktober nog gemiddeld 155 kilometer was. “De structurele files nemen toe, zoals op de E313 tussen Tessenderlo en Lummen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Als daarbij nog een ongeval gebeurt, is het hek helemaal van de dam.”

Hoewel oktober tot nu toe redelijk droog was, regent het wel ongevallen op de Vlaamse én Limburgse wegen. Gevolg: u stond de afgelopen weken veel in de file. Vooral ’s ochtends waren de files langer dan normaal. “Alles wijst erop dat we een zeer zwaar najaar op de wegen krijgen”, zegt Peter Bruyninck, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Oktober en november zijn elk jaar al filekleppers. We zijn nu nog maar half oktober en hebben al een zeer hoge filelengte: gemiddeld 177 kilometer ochtendfile per dag, ten opzichte van gemiddeld 155 kilometer vorig jaar in oktober. Op werkdagen ligt dat gemiddelde zelfs nog hoger. Eind september, begin oktober is er altijd een kantelmoment op de wegen. Iedereen begint dan terug te werken, de hoge scholen gaan van start. Het contrast met de zomer kan niet groter zijn. Je voelt ook de invloed van de herfst op de weg. Vanochtend was er de mist, die zorgt dat het moeizamer gaat. We hebben een paar mooie dagen gehad, maar dan is het weer de laagstaande zon die het gevaarlijk maakt. Dit jaar is er de staking geweest van het openbaar vervoer, die doorweegt in het cijfer. Ook belangrijk: er zijn een aantal zeer ernstige incidenten op de wegen geweest, die voor extra lange files hebben gezorgd.”

Klaverblad

Deze week alleen waren er verschillende zware ongevallen. Vooral op de E313 volgde maandag en dinsdag het ene na het andere accident. Gisterenochtend crashte op de E313 in Beringen een BMW tegen een verlichtingspaal. In de file van dat eerste ongeval botste ter hoogte van het Klaverblad in Lummen een bestelwagen op twee voorliggers. Ook op de Brusselse ring zorgde een ongeval met zes wagens voor een zware ochtendspits. Maandagvoormiddag botsten twee vrachtwagens op de E313 in Massenhoven. Pas om 19.30 uur ’s avonds werd de rijbaan terug vrijgegeven.

“Een kop-staartaanrijding zoals op de E313 in Massenhoven krijg je door onoplettendheid en drukte”, zegt Willy Miermans, Mobiliteitsspecialist van de UHasselt. “Vrachtwagens rijden veel te dicht op elkaar. Er is file en ze hebben geen remafstand. Dan krijg je dit soort ongevallen.”

Oververzadigd

Feit is dat de druk op onze snelwegen toeneemt. “Onze wegen zijn verzadigd, op sommige plaatsen oververzadigd”, zegt Bruyninck. “Niet enkel de Brusselse of Antwerpse ring, maar ook op plaatsen waar vroeger geen problemen waren. Ook in Limburg. Zo is in amper drie jaar tijd een structurele filezone van 10 kilometer ontstaan, op de E313 tussen Tessenderlo en Lummen. Vroeger was daar sporadisch file, nu is er ’s avonds een structureel probleem. Als je pech hebt, sta je daar een uur stil. In files gebeuren ook gemakkelijker ongevallen. Dan is het hek helemaal van de dam.”

34 gewonden

Ook op kleinere Limburgse wegen vonden de afgelopen maand veel ongevallen plaats. In de eerste twee weken van oktober vielen maar liefst 34 gewonden op de Limburgse wegen, waarvan drie in kritieke toestand naar het ziekenhuis werden gebracht. (zie kaart)

Volgens Miermans is er echter nog geen duidelijk verband tussen het aantal ongevallen en de herfst. “De weersomstandigheden zijn te goed voor de tijd van het jaar”, zegt de verkeersexpert van de UHasselt . “In de herfst is er het meeste gevaar voor fietsers en voetgangers: de scholieren. ’s Ochtens blijft het langer donker en ’s avonds wordt het vroeger donker. Als de klok omgezet wordt, speelt dat nog meer. De eerste dag zware mist, regen of ijzel, zorgt ook voor extra ongevallen. Mensen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe weersomstandigheden. Ze vertrekken te laat en merken dan pas dat het mistig is. Ze haasten zich en zo gebeuren ongevallen. Eenmaal als ze het weer gewoon zijn, passen ze zich aan. Daardoor heb je een gek fenomeen: als het echt winter is en weken aan een stuk glad is of sneeuwt, zijn er minder ongevallen omdat iedereen voorzichtig rijdt.”

Op deze wegen zorgden ongevallen in oktober al voor serieuze verkeershinder voor de Limburgers die er passeerden: