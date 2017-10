Burgemeester teleurgesteld na overleg met Weyts: “Geen realistische oplossing voor Olmense Zoo”

Vandaag werd de sluiting van de Olmense Zoo besproken in een vergadering van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lichtte daar zijn beslissing toe, maar zette ineens ook de deur op een kier voor een heropening. De directie van de Zoo is daar blij mee, maar Balens burgemeester Johan Leysen (CD&V) reageert teleurgesteld. “Dit lijkt me geen realistische oplossing”, luidt het.

“Ik ga niet discussiëren over de normen rond dierenwelzijn”, zei Weyts. “Maar wat een eventuele heropening betreft, ligt de bal in het kamp van de uitbaters. Als er garanties zijn over oplossingen inzake dierenwelzijn, op korte en lange termijn, dan ben ik de grootste bondgenoot om de Olmense Zoo zo snel mogelijk te heropenen. Dat kan onder wiens leiding dan ook, als de regelgeving inzake dierenwelzijn maar op een structurele wijze gerespecteerd wordt.”

Weyts bevestigde ook dat er sinds 2016 8 pv’s opgemaakt zijn tegen dierentuinen, waarvan drie tegen de Olmense Zoo. Aangezien die ondertussen zijn overgemaakt aan het parket, kon hij op de precieze inhoud van die overtredingen niet ingaan.

“Positief signaal”

De directie van de Olmense Zoo is blij dat de deur toch op een kier staat. “We hebben zelf het debat van op afstand gevolgd en zien het als een positief signaal”, vertelt Wim Verheyen van de Olmense Zoo. “We zijn zeker bereid om op korte termijn het nodige te doen om alles in orde te krijgen. Daar waren we al een hele tijd mee bezig, maar we willen zeker meedenken met de dienst Dierenwelzijn hoe we dit verder aanpakken.”

Ondertussen krijgt de Olmense Zoo veel hulp van sympathisanten die bijvoorbeeld eten inzamelen voor de dieren of een andere helpende hand aanbieden. “We zijn hen in ieder geval heel dankbaar”, zegt Wim Verheyen. “Hun steun is zeker welkom. Maar we hopen in ieder geval dat we zo snel mogelijk alles kunnen oplossen. Bovendien staan we open voor dialoog met de minister en de dienst Dierenwelzijn.”

“Geen realistische oplossing”

Minister Weyts had ook een overleg met de burgemeester van Balen, Johan Leysen (CD&V), maar die had toch op wat meer redelijkheid gehoopt van de N-VA-minister. “De Olmense Zoo moet van de minister eerst alles in orde maken en daarna opnieuw een vergunning aanvragen. Dat lijkt me geen realistische oplossing”, vertelt hij.

Die beslissing geeft weinig ruimte volgens Leysen. “Het hele vergunningsproces vergt maanden werk”, verklaart hij. “Ondertussen moet de Zoo wel nog zien dat alle maandelijkse kosten zoals personeel en de verzorging van de dieren kunnen worden betaald. Dat wordt moeilijk als je ondertussen geen inkomsten hebt.”

“Dat rijmt toch niet?”

Ook in de kamercommissie klonken er kritische geluiden. Tinne Rombouts (CD&V) vraagt zich af of de maatregel zo drastisch moest zijn. “Een sluiting zegt eigenlijk dat de dieren in erbarmelijke omstandigheden zitten, maar tegelijkertijd is er van een herplaatsing geen sprake. Dat rijmt toch niet met elkaar?” Daarop komt geen duidelijk antwoord van Weyts. De uitbater is eigenaar van de dieren en heeft de plicht om daarvoor te zorgen. Er is een coördinator aangesteld die erop toeziet dat dat ook gebeurt.

“Genoeg is genoeg”

“Ik ben al jaren heel redelijk”, zegt Weyts nog. “In 2015 kreeg ik al het advies om de vergunning van de dierentuin in te trekken. Ik heb hen steeds de kans gegeven om zich in regel te stellen en om zich aan de regels te houden. Zelfs dit jaar heb ik nog uitstel verleend, maar zonder het gewenste resultaat en op de duur is het op. Genoeg is genoeg. Ik heb twee keer schriftelijk laten weten dat een sluiting in de lucht hing, maar het lijkt erop dat ze dachten dat het wel zou overwaaien. Niet dus. De regels zijn er en die moeten nageleefd worden. De bal ligt nu in het kamp – net als de vorige jaren - van de Olmense Zoo.”

Eens alles in regel is, kan de dierentuin dus een nieuwe vergunning aanvragen en kan de tuin heropenen.