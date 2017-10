Ruim 30.000 gepensioneerden verdienen centje bij

Brussel - In 2015 hebben ruim 30.000 gepensioneerden gemiddeld 7.500 euro bijverdiend boven op hun pensioen. Dat blijkt uit cijfers van de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), waarover Sudpresse woensdag bericht.

Sinds 2015 staat het gepensioneerden die aan bepaalde voorwaarden voldoen, vrij om onbeperkt bij te verdienen. In 2015, het enige jaar waarvoor al statistieken beschikbaar zijn, gaven 30.192 gepensioneerden ouder dan 65 jaar bijkomende inkomsten uit werk aan. Gemiddeld verdienden ze op een jaar 7.513 euro extra.

Van de ruim 30.000 gepensioneerden waren er 13.639 die hun hele leven in loondienst werkten. Zij verdienden gemiddeld 7.975 boven op hun pensioen. Daarnaast maakten 8.112 gepensioneerden die aanvankelijk in loondienst werkten en later zelfstandige werden, gebruik van het systeem. Zij streken gemiddeld 7.289 euro bijkomend op. De derde plaats gaat naar gepensioneerden die hun carrière als ambtenaar begonnen, maar daarna in de private sector aan de slag gingen. Zij waren met 6.205 en verdienden bijkomend gemiddeld 6.590 euro.

