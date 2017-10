Dit jaar al 354 Belgische bommen op IS

Brussel -

De F-16 gevechtsvliegtuigen van het Belgisch leger lijken de bolwerken van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak steeds steviger aan te pakken. In de eerste acht maanden van dit jaar dropten ze 354 bommen tijdens ‘Operation Desert Falcon’. Dat zijn er al 84 meer dan in heel 2016. De boordkanonnen bleven evenwel stil, zo blijkt uit cijfers van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).