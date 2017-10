Brandweer Bilzen zoekt mee naar vermiste senioren in de buurt van kanaal

Bilzen - De brandweer van Bilzen verleende dinsdagavond ondersteuning aan de cel vermiste personen tijdens een zoekactie naar een echtpaar uit de gemeente. Een man van 80 jaar en vrouw van 72 vertrokken met de fiets en keerden niet meer huiswaarts.

De politie van Bilzen zette hierop het federale politieteam in en de brandweer verleende bijstand per boot. Mogelijk fietsten de vermisten via het jaagpad van het kanaal. Daarom werd de omgeving uitgekamd, maar dit leverde nog niks op. Voorlopig is het bejaarde koppel nog steeds vermist. Ook de omstandigheden waarbinnen hun verdwijning zich situeert zijn niet duidelijk. De civiele bescherming neemt morgen de zoektocht over.