Hasselt -

Het hoogste zwembad van Hasselt, op de zevende verdieping van Zuidzicht II aan de Kanaalkom in Hasselt, is in gebruik. Ondernemer Wilfried Blocken (68) en zijn partner Sonja Neyens (62) wonen dan al wel enkele maanden in hun prachtige penthouse, het zwembad werd enkele dagen geleden pas geïnstalleerd.