Ziekenhuisrekening van 13 naar 688 euro na niet-betaling

Genk - Een ziekenhuis stuurde Patrick Rijks in 2015 een rekening van 12,96 euro. Patrick betaalde niet, en dat resulteert nu in een rekening van 688,07 euro van de deurwaarder. “Ik zat aan de grond,” zegt Patrick, “en nu moet ik opdraaien voor het toploon van de gerechtsdeurwaarder.”

Patrick Rijks had een bloeiend textielbedrijf. Tot de bankencrisis uitbrak, want erna ging het dermate bergaf dat hij in 2012-2013 de boeken moest neerleggen. “In 2015 kreeg ik ook nog eens problemen met mijn gezondheid, met als dieptepunt twee hersenbloedingen in 2016”, zegt Patrick.

“Op een dag kreeg ik een rekening van 12,96 euro van het UZ Leuven. Maar ik was niet in Leuven geweest, dus waar die 12,96 euro vandaan kwam, begreep ik niet. Door het loonbeslag na mijn faillissement moesten ik en mijn gezin rondkomen met 1.200 euro. Ik kon geen cent missen, dus heb ik die rekening niet betaald.”

“Misbruik”

Maar twee weken geleden kreeg Patrick een vernieuwde rekening van de deurwaarder. “In plaats van dertien euro, moet ik nu bijna 700 euro betalen. Doe ik dat niet, dan wordt er beslag gelegd op mijn roerende goederen. Ik kan dus niet anders, ik moet zal betalen.”

Rijks is allerminst tevreden met de manier waarop zijn dossier werd afgehandeld. “Gerechtsdeurwaarders en schuldeisers misbruiken hun positie ten opzichte van mensen in financiële moeilijkheden. Ik heb de balansresultaten van enkele deurwaarders bekeken. Ze boeken enorme winsten. Een deurwaarder verdient meer dan onze premier, dat is toch niet eerlijk? In heel veel gevallen aan mensen zoals ik.”

Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders nuanceren ze de Patricks verzuchtingen. “Deurwaarders zijn gebonden aan wettelijk vastgelegde tarieven”, klinkt het. “De procedure is wel vaak tijdrovend en duur. Daarom zetten we in op procedures met bemiddeling.”