8 uur, 1 minuut en 40 seconden moest Patrick Lange zaterdag zwemmen, fietsen en lopen om de Iron Man op Hawaï te winnen. Het blijft tot de verbeelding spreken, zo’n triatlon: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog eens 42,195 kilometer lopen. Maar voor sommigen moet het nóg straffer, kan het sporten nooit extreem genoeg zijn. Op de volgende pagina’s leest u de verhalen van ultrafietser Walter Beckers en ultraloper Guy Houben. Maar eerst aan inspanningsfysioloog Peter Hespel de vraag: zijn die mannen gek of gezond?

Zijn ultrasporten nog gezond voor een mens?

Peter Hespel: “Ik vind het fantastisch dat onze maatschappij zo sportgericht is, en initiatieven als start-to-run, start-to-bike of start-to-swim zijn heel goed voor de gezondheid. Maar zodra iemand begint te sporten ontstaat er al snel sociale druk - in de sportclubs of onder vrienden - om te snel te zware doelen te stellen. Wie begint te lopen wordt al snel naar de Antwerp Ten Miles, de halve marathon of de marathon gedreven. Een triatlon is een heel gezonde afwisseling van lopen, fietsen en zwemmen. Maar wat begint met een achtste triatlon voor het plezier, moet al snel een kwart of halve triatlon worden, met een volledige als sacrament van de sport. Dat wedden dat-sporten is niet goed. Elke sporter heeft een andere belastbaarheid en sommige mensen zouden beter nooit aan een marathon beginnen. Je kan permanente schade oplopen. Kinesisten hebben hun handen vol met letsels van lopers die hun lichaam overbelasten.”

Maar voor een goed voorbereide atleet is ultrasporten niet ongezond?

“Als je genetisch sterk genoeg bent en als je je goed voorbereidt, hoeft het niet ongezond te zijn. Maar die voorbereiding is een proces van jaren, niet van één of twee jaar. Is de Ronde van Frankrijk ongezond? Voor de renners die eraan meedoen niet. Maar Janneke en Mieke die nog maar vier jaar op de fiets zitten, gaan daar kapot.”

Moet je gek zijn om aan ultra-sporten te doen?

“Het is inherent aan de mens en aan onze maatschappij om steeds extremere dingen op te zoeken. Ik juich dat niet toe. Want het kan dan wel onschadelijk zijn, het heeft ook geen meerwaarde voor de gezondheid. Om een intelligent iemand te citeren: toparts Johan Swinnen van de KU Leuven is onlangs van Leuven naar Compostela gelopen omdat zijn zoon genezen was van kanker. ‘Ik ga eens iets zots doen’, zei hij. Mensen doen extreme dingen om zich te bewijzen voor zichzelf of voor anderen.”

Heeft het sporten voor velen een therapeutische waarde?

“Voor sommigen is het therapie. Extreme sporters zijn dikwijls in zichzelf gekeerde mensen. Je moet goed de eenzaamheid verdragen om zoveel uren in je eentje te trainen. Je moet wat autisme in je hebben. Het is niet ongewoon dat ze vervreemden van vrienden en familie. Er komen ook vaak gezinsproblemen van. Een triatleet gaat ’s morgens zwemmen voor zijn vrouw en kinderen opstaan. Na het werk springt hij in de garage op zijn fiets. Als die tijdsinvulling plots wegvalt - omdat je stopt of door blessures - kan je in een zwart gat terechtkomen. Je krijgt een gat in je levensagenda. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat ultrasporters een psychologisch probleem hebben, hetzij voor of na hun carrière. Ze zijn vooral heel erg met zichzelf bezig, maar dat kan ook niet anders in dit soort ‘alone in the world’-sporten.”

Ultra-sporters komen vaak met heel weinig slaap toe.

“Je hebt een enorm recuperatievermogen nodig om dat trainingsvolume te verwerken, en slaap is belangrijk voor de recuperatie.”

Het blijkt ook vaak om hoger opgeleiden te gaan.

“Dat verbaast me niet. Om succesvol te zijn in dit soort zaken moet je je leven goed structureren en organiseren. Je moet je recuperatie inplannen, je voeding aanpassen,... Dat is niet evident. Door je verstand op nul te zetten kom je er niet.”