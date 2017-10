Brandweerlui testen brandalarm op de beats van ‘Dirty Dancing’

Het ‘Kent Fire Rescue Team’ wil zeker zijn dat iedereen een veilig brandalarm in huis heeft. Zo probeert het team de mensen aan te zetten om het alarm elke week te controleren. Voor de gelegenheid werd een promofilmpje gemaakt met op de achtergrond het alombekende ‘Time of my Life’ van ‘Dirty Dancing’.

Het is een vreemd beeld wanneer het promofilmpje begint met twee dansende brandweerlui. Een man en vrouw halen hun beste moves boven op ‘Time of my Life’.

Op het einde van de video wordt het echter duidelijk waarom ze dit doen. Wanneer de twee de wereldberoemde lift uitvoeren, legt de vrouw het brandalarm aan. “Keep having the time of your life”, is te lezen op de beelden. “Check je brandalarm elke week.” Op deze manier probeert het Britse brandweerteam mensen aan te sporen om meer bezig te zijn met brandveiligheid. En op Twitter regende het positieve reacties.

What a brilliant idea. Whoever thought of that needs some recognition. Very clever, and massively important. Well done to our firefighters. — Sharon Murrant (@SharonM_67) 16 oktober 2017