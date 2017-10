Nafi Thiam in ‘Die Huis’: “Plots stond ik met mijn gezicht op de gevel van winkels”

Er is opnieuw een nieuwe gast bij Eric Goens deze week in ‘Die Huis’. Dinsdag is niemand minder dan Nafi Thiam 24 uur op bezoek in de Zuid-Afrikaanse versie van ‘Het Huis’.

In een preview van het programma is te zien hoe Eric met de Olympische en Wereldkampioene zevenkamp op weg is naar het huis. Ze hebben het tijdens de rit onder meer over de populariteit van de atlete. “Ik was onlangs in Kaapstad, en echt waar, daar stond een billboard met Nafi Thiam”, zei Eric. “En een jaar geleden was je nog onbekend.”

Nafi zelf vindt het ook nog altijd een vreemd beeld om zichzelf in het groot te zien op straat. “Zeker in het buitenland is dat raar. Zo was ik eens op stage op Tenerife, en daar zag ik mezelf op een reclamebord. Het is echt gek, maar aan de andere kant toch ook leuk.”

Die Huis, elke dinsdag om 20.35 uur op Eén.