Jubileumviering bij de Val-se Meer-els

Val-Meer

Riemst - Zaterdagavond 14 oktober vierden de Val-se Meer-els hun 45-jarig bestaan met een gevarieerd programma in zaal De Bond in Val-Meer.

De naam verwijst naar Val-Meer, maar voor de rest heeft hun naam helemaal niets te maken met hun zangkwaliteiten. Want zingen kunnen ze als de besten.

Het optreden werd afgewisseld met het muzikaal ensemble o.l.v. Ronald Lenaerts. Dit is een mix van muzikanten uit de K.H. De Kristene Gildebroeders en de K.F. De Vrije Burgers uit Val-Meer.

Ook waren er felicitaties namens de burgemeester en de schepen van cultuur.

10 leden werden extra gevierd o.w.v. hun 25 jaar of meer verdienstelijk lid zijn. 4 leden waren er van dag één bij, ondertussen dus al 45 jaar.

De viering werd afgesloten met het Limburgs volkslied dat meegezongen werd door alle aanwezigen.

Nu op naar het gouden jubileum binnen 5 jaar.

Iedereen die zin heeft om mee te zingen met de Val-se Meer-els is van harte welkom op dinsdagavond van 20u30 tot 22u in de bovenzaal van het kerkje in Meer.