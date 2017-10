Keiharde beelden: Axel Daeseleire ontmoet daklozen en geeft hen 10.000 euro om leven weer op te bouwen

Op donderdag 26 oktober zendt VIER de eerste aflevering uit van Project Axel, de documentairereeks waarin daklozen proberen om hun leven weer op de rails te krijgen. In het programma biedt acteur Axel Daeseleire hen hulp en een bedrag van 10.000 euro aan om uit de moeilijke situatie te geraken. De zender heeft nu ook de eerste pakkende beelden van het programma online gedeeld.

We maken in de trailer kennis met vier daklozen uit Antwerpen. Ze vertellen allemaal vrijuit over hun huidige situatie en hoe ze erin verzeild zijn geraakt. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: ze willen liefst zo snel mogelijk uit de lastige omstandigheden geraken. “Ik sta met mijn gezicht tegen de muur, dat is heel fucked up”, vertelt een van hen. “Ik weet ook niet wat ik moet doen.”

Soms gaat het er ook bijzonder heftig aan toe. Zo zien we hoe sommigen zelfs de confrontatie met elkaar aangaan terwijl Axel tevergeefs probeert om de gemoederen te bedaren. Maar ook Axel zelf heeft het op bepaalde momenten erg lastig om zich te beheersen. “Het gaat hier niet over televisie, maar over jouw situatie”, laat hij op harde wijze weten aan een van de daklozen.

De verbazing is bij iedereen groot wanneer Axel hen een boekje met handige contactgegevens en de bankkaart met 10.000 euro overhandigt. Ze weten nauwelijks wat te zeggen.

Dirk (45) is sinds vier jaar dakloos

In de lente van 2013 slaat het noodlot toe. Zijn vrouw, zijn alles, wordt ernstig ziek. Enkele weken later is Dirk alleen. Het verlies is te zwaar om dragen. Hij sluit zich af van de buitenwereld, geeft zijn job op en zwerft jarenlang door België en Frankrijk. Vandaag woont Dirk in een tent. Elke avond slaat hij zijn kamp op bij de Schelde op Linkeroever. Hij leeft van voedselbedeling. Dirk start met Project Axel in het voorjaar van 2017. Omdat hij hulp nodig heeft. Omdat hij heel graag wilt werken. Omdat het niet lukt alleen. Een job en een adres.

Dirk Foto: VIER

Danny (49) is geboren en getogen Antwerpenaar

Als kleine jongen van dertien gaat hij aan het werk met een leercontract in de horeca. Maar een moeilijke jeugd een foutgelopen relatie doen hem vluchten in drank en criminaliteit. Hij raakt op enkele maanden alles kwijt. Sinds 2014 slaapt hij op straat. Hij bedelt. Hij eet uit de vuilnisbakken. Hij wil werken.

Danny

Graeme (54) is geen onbekende in ’t Stad: hij is die bedelaar zonder benen

Al meer dan drie jaar zit hij daar, op de Meir, in zijn rolstoel. De hele dag. Elke dag. Als de avond of de koude valt zoekt hij een schuilplaats. De voorbije jaren kon hij overnachten in Victor 5 (nachtopvang voor mensen zonder papieren). Graeme (54) werd geboren in Engeland en komt op zijn vierentwintigste naar Antwerpen. Een ernstig ongeval kost hem zijn been. Een jaar geleden verliest hij ook zijn tweede been. Graeme heeft geen papieren. Geen invaliditeitsuitkering. Geen Belgisch paspoort. Geen Engels paspoort. Eigenlijk geen recht op bestaan. En dus recht op niks. Wel op dit project.

Graeme Foto: VIER

Sahra (22) verliest op jonge leeftijd haar houvast

Haar ouders scheiden, ze moet vaak verhuizen, ze voelt zich nergens thuis en loopt weg. Foute vrienden zorgen voor foute omstandigheden. En dan is Sahra plots ook zwanger. Maar de relatie loopt mis. Nog geen jaar geleden herhaalt de situatie zich. De vrouwenopvang kan geen oplossing bieden en Sahra belandt met haar babytje op straat. Anis, enkele maanden oud, kan af en toe opgevangen worden door familie, maar Sahra zelf kan nergens terecht.

Sahra Foto: VIER

Thom (27) is al meer dan acht jaar dakloos

Hij leeft in een kraakpand met andere krakers en probeert hier en daar iets bij te verdienen als straatmuzikant. Zijn jeugd bezegelde zijn lot. Hij gaat van het ene pleeggezin naar het andere, hij loopt overal weg, hij geeft school op en valt stil. Hij wilt terug studeren. En zijn schulden wegwerken. Met 10.000 euro kan hij een eerste stap zetten.