Gaat Victoria Beckham voor Melania Trump ontwerpen?

In tegenstelling tot heel wat ontwerpers zoals pakweg Tom Ford en Marc Jacobs ziet Victoria Beckham er geen graten in om Melania Trump te kleden. Meer nog, de Amerikaanse first lady werd onlangs nog in een blauwe trui gespot van haar label en de ontwerpster sluit niet uit dat dat in de toekomst nog vaker zal gebeuren.

Heel wat mensen uit de modewereld hebben het niet begrepen op Donald Trump en weigeren dan ook zijn vrouw te kleden. Victoria Beckham heeft in een panelgesprek van Vogue echter toegegeven dat de first lady wel eens een ontwerp van haar durft te dragen en dat de ontwerpster dat als een eer beschouwt.

Zo was Melania eerder al te zien in een blauwe trui (foto onderaan) van haar hand tijdens een toespraak van de president. Zelf geeft Beckham wel aan dat ze haar het kledingstuk niet bezorgde, maar Melania het zelf had gekocht in haar winkel.

"Ik vind het gewoon enorm flatterend als een vrouw ervoor kiest iets van je te dragen of in me wil investeren als designer", liet ze optekenen. "Ik wil graag iedereen blij maken en wie het ook mag zijn, als ze mijn kleren willen dragen dan kan ik die kans niet laten schieten." Zien we binnenkort Melania officieel gekleed door Victoria Beckham verschijnen?