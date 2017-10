Zelfs rokers willen rookverbod in auto’s met kinderen

Meer Belgen gebruiken de e-sigaret, toch is het aantal rokers in ons land stabiel gebleven. Dat blijkt uit de Rookenquête 2017 van de Stichting tegen Kanker. Volgens de Stichting is dat de schuld van de overheid, die “geen efficiënt preventiebeleid voert.” Vandaar hun oproep: “Maak werk van rookverbod in auto’s met kinderen.” Die maatregel wordt door 93 procent van de ondervraagden ondersteund. Ook rokers zijn voor.

20 procent van de Belgen rookt

Het aantal rokers in ons land blijft stabiel ten opzichte van 2015: 20 procent van de ondervraagden rookt, waarvan 17 procent dagelijks. Het aantal rokers ligt hoger in Brussel (25 procent) dan in Wallonië (22 procent) en Vlaanderen (17 procent). Mannen (24 procent) roken meer dan vrouwen (15 procent).

“Er is geen daling omdat er maar geen doorbraak komt in het preventiebeleid”, zegt Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie van de Stichting tegen Kanker. “De overheid moet forser inzetten: prijzen moeten hoger, er moeten neutrale pakjes komen en het is hoog tijd voor een rookverbod in auto’s met kinderen. De politici moeten een tandje bijsteken. In buurlanden als Frankrijk en Nederland, wordt fors ingezet op anti-rookcampagnes. België blijft achter. Uit onze nieuwe cijfers blijkt nochtans dat er een enorm draagvlak bij de bevolking is voor anti-tabaksmaatregelen. Toch blijven ze talmen.”

34 procent van de dampers gebruikt e-sigaret om te stoppen met roken

Het aantal dampers in ons land neemt toe. 14 procent van de Belgen heeft al ooit een elektronische sigaret gebruikt, ten opzichte van 10 procent twee jaar geleden.

“Dat is goed en slecht nieuws”, zegt Gabriels. “34 procent gebruikt de elektronische sigaret om te stoppen met roken, wat positief is. Toch zouden we niet willen dat jongeren starten met de e-sigaret. Voor wie volledig overstapt van de sigaret naar het dampen, heeft dat een positief effect op de levensverwachting en de levenskwaliteit. Bijna twee derde van de dampers combineert helaas de e-sigaret met andere tabaksproducten, wat weinig gezondheidswinst oplevert. Opvallend: de helft denkt dat elektronische sigaretten even schadelijk of nog schadelijker zijn dan sigaretten. Dat is een duidelijke misperceptie die in het hoofd van rokers zit. In gewone sigaretten zitten veel meer toxicologische en kankerverwekkende stoffen dan in de e-sigaret.”

93 procent wil rookverbod in auto’s met kinderen

De grote meerderheid van de Belgen zou het een goede zaak vinden als er een rookverbod in auto’s met minderjarigen komt. Zelfs 88 procent van de rokers is voor deze maatregel.

“Het verbod is al een aantal keer ter sprake gekomen, maar het is er nog steeds niet”, klaagt Suzanne Gabriels aan. “Wij vragen aan de politici om niet langer te talmen. Een verbod zou een duidelijk signaal zijn. Ze verschuilen zich achter het feit dat ze de politie hier niet mee willen belasten. Gsm’en of bellen achter het stuur mag ook niet. Stel dat iemand aangehouden wordt, komt er een proces-verbaal. Waarom kan dat met roken niet? Als iemand een boete riskeert, passen mensen hun gedrag misschien wel aan.”

75 procent is voor verbod op tabaksreclame op de verkoopplaats

Drie vierde van de Belgen zou het een goede zaak vinden als er een verbod op tabaksreclame komt op de verkoopplaats. Dat is een stijging tegenover 2015 (71 procent).

“Een displayban is een eis van de Stichting tegen Kanker”, zegt Gabriels. “Er zijn verschillende landen die dit hebben, maar België blijft achter. In verkooppunten, zoals krantenwinkels en tankstations, heb je een volledige wand met sigaretten. Wij vragen om de sigaretten te verstoppen. Zien roken, doet roken. Als jongeren sigaretten zien, komen ze in de verleiding om er te kopen. Net zoals mensen die proberen te stoppen. Als ze telkens met sigaretten geconfronteerd worden als ze hun krant komen kopen, is het niet zo eenvoudig om aan de verleiding te weerstaan.”

55 procent is voor het neutrale sigarettenpakjes

Een sigarettenpakje zonder logo’s of aantrekkelijke kleuren: iets meer dan de helft is voor, een vierde is tegen. Stichting tegen Kanker vraagt minister Maggie De Block om er snel werk van te maken.

“In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn er reeds neutrale pakjes, België blijft achter”, stelt de expert tabakspreventie. “Vooral voor jongeren is dit een heel belangrijke maatregel. Een fancy pakje trekt hen aan, wat een opstap kan zijn om te beginnen met roken. Een neutraal pakje is niet sexy, niet aantrekkelijk voor jongeren. Met een bruin of vuil groen pakje willen ze niet geassocieerd worden. De gezondheidswaarschuwing komt ook beter tot zijn recht op een neutraal pakje. Het neutrale sigarettenpakje is uitgetest in Australië. Zij zijn er in 2012 mee begonnen en het werkt.”