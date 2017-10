Mike Woods, zevende in voorbije Vuelta, blijft bij Cannondale

Mike Woods heeft zijn contract bij Cannondale-Drapac met twee seizoenen verlengd. De 29-jarige Canadees eindigde in de voorbije Ronde van Spanje als zevende en haalde in het voorjaar ook ereplaatsen in Luik-Bastenaken-Luik (negende) en de Waalse Pijl (elfde).

Woods rijdt sinds 2016 voor het WorldTour-team van manager Jonathan Vaughters. Daarvoor droeg hij het shirt van kleinere ploegen. In zijn eerste seizoen kende hij vooral blessureleed maar dit jaar toonde de Canadees zich wel.

“We wisten dat hij tot deze prestaties in staat was als hij de juiste begeleiding zou krijgen”, legt Vaughters dinsdag uit op de ploegwebsite. “Toch heeft hij zijn volledige potentieel nog niet benut. Mike is gemotiveerd, scherp en heeft een open geest. Hij is zeker een aanwinst.”

Bij Cannondale-Drapac, dat volgend seizoen EF Education First-Drapac p/b Cannondale heet, is Woods teamgenoot van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck.