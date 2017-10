Auto belandt op dak na klap tegen truck op E313: bestuurder kritiek

Beringen - Dinsdagvoormiddag is een bestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op de E313 in Beringen. De wagen reed in de richting van Antwerpen, toen hij botste met een vrachtwagen. Het ongeval zorgde anderhalf uur lang voor in file in beide richtingen.

De klap was zo hevig dat de BMW werd weggeslingerd op de middenberm, en daar nog op een verlichtingspaal knalde. Even was de snelweg naar Antwerpen volledig versperd. Inmiddels is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval zorgde wel nog voor een file van voor Lummen, en een kijkfile in de richting van Hasselt. Omstreeks 10.50 uur waren de problemen opgelost.