Dit Hollywoodkoppel zou zopas stiekem getrouwd zijn

Alicia Vikander (29) en Michael Fassbender (40) zouden afgelopen weekend in alle stilte getrouwd zijn op Ibiza. De twee werden met trouwringen aan gespot op het Spaanse eiland en in aanwezigheid van vrienden en familie.

Alles heeft er van weg dat de Zweedse actrice Alicia Vikander en de Duitse acteur Michael Fassbender op Ibiza in het huwelijksbootje zijn gestapt. Zo werden ze er allebei gespot met trouwringen aan en dat in aanwezigheid van vrienden en familie. Die zouden het koppel hebben vervoegd voor een etentje in een restaurant aan het strand, gevolgd door een boottochtje en dat alles zou vastgelegd zijn door een professionele fotograaf. Reden genoeg voor heel wat media om aan te nemen dat ze wel degelijk getrouwd zijn, al moet dat nieuws wel nog door hen bevestigd worden.

Fassbender, bekend van onder meer 'Assassin's Creed' en '12 Years A Slave', zou al drie jaar een koppel vormen met Vikander, die binnenkort in de rol kruipt van Lara Croft in de nieuwe 'Tomb Raider'. Ze speelden ook onder meer samen in het romantische drama 'The Light Between Oceans'. Toch spreken ze maar weinig in het openbaar over hun relatie. "Ik denk dat we het duidelijk hebben gemaakt dat we de meeste dingen voor onszelf houden", was het enige dat de Zweedse daar ooit over kwijt wou.