Maasmechelaar houdt inbreker in bedwang: “Hij bewoog niet veel meer, maar kon wel nog praten”

Maasmechelen - Een bewoner van de Hazenstraat in Maasmechelen heeft afgelopen zaterdag een inbreker op heterdaad gevat. De eigenaar van de woning betrapte de inbreker in de slaapkamer van zijn huis. Hij kon de dief onder bedwang houden tot de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen ter plaatse kwam.

“Zaterdagavond rond 21 uur kwam ik met mijn gezin terug van een etentje in Boorsem”, zegt Maurice Vervisch. “Vanuit de wagen zag ik dat er licht brandde in de slaapkamer, maar ik was zeker dat ik het licht had uitgedaan. Ik ben binnengestapt en betrapte in de slaapkamer een onbekende. Die had een rugzak bij, en die was al goed gevuld. Met een laptop, onze PlayStation en kostbare bezittingen zoals een uurwerk en juwelen. Ik ben meteen op hem gesprongen. De man wilde nog wegglippen, maar ik hield hem goed in mijn greep. Hij vertelde mij dat hij alleen handelde en dat er geen tweede inbreker in huis was. Hij sprak keurig Nederlands. Meerdere laden en kasten waren al leeg of overhoop gehaald. We hebben ook onmiddellijk de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen op de hoogte gebracht. Die arriveerden na 6 minuten en sloegen de inbreker in de boeien.”

De inbreker was via een zijraam het huis binnengedrongen met hulp van een schroevendraaier. “De schroevendraaier was groot en leek bijna op een breekijzer”, aldus Vervisch. “Met de schroevendraaier had hij een venster in de badkamer stukgemaakt. Van de eerste seconde had ik de inbreker meteen in mijn macht. Hij bewoog niet veel meer, maar kon wel nog praten. ‘Ik krijg bijna geen lucht meer, mijnheer’, sprak de inbreker tot mij. Daar moest ik mee lachen. ‘Wie dat zo keurig kan vertellen, krijgt nog lucht genoeg’, antwoordde ik hem. Mijn zoon keek ondertussen in de rugzak en haalde er de gestolen voorwerpen uit. Ik heb de inbreker er op gewezen dat ik voor de voorwerpen die hij ging jatten, wel hard gewerkt had.”

De 41-jarige inbreker uit Maasmechelen werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, die de man liet aanhouden en overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. De inbreker is geen onbekende voor de ordediensten.