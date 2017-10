Vader slaat baby schedelbreuk omdat hij hem stoort bij het gamen

Bram L. (21) uit Westende, die zijn baby van twee maanden oud een twaalfvoudige schedelbreuk sloeg omdat het jongetje hem stoorde tijdens een videospel, verscheen maandagmorgen voor de rechtbank. De zaak werd achter gesloten deuren gepleit.

De baby verloor een deel van zijn hersentjes en zal er blijvende motorische schade aan overhouden.

Bram L. ontkende aanvankelijk, maar ging geleidelijk aan wel over tot bekentenissen. Hij zit sinds het voorval in voorlopige hechtenis. De jongeman is verre van een onbekende voor het gerecht. De moeder van het kind werd even verdacht van schuldig verzuim, maar werd daarvoor buiten vervolging gesteld. Bram L. riskeert een jarenlange celstraf