McDonald’s lanceert smartphone-lockers opdat mensen weer tegen elkaar zouden praten tijdens het eten

We kennen het allemaal: heel wat sociale mediagebruikers laten hun eten maar al te graag koud worden, zolang ze een foto kunnen trekken om op Instagram te posten. “Sociale media”, zeggen ze dan, maar zo is het smartphonegebruik natuurlijk eerder “asociaal” . Fastfoodketen McDonald’s heeft daar iets op gevonden. Zij lanceren enkele lockers, die mensen moeten overtuigen om hun smartphone op te bergen en gezellig zonder scherm met elkaar te eten.

Deurtje open, smartphone erin, deurtje dicht. Gezellige babbel in het echte leven verzekerd. Dat is het principe van de actie die verschillende restaurant van McDonald’s in Singapore hebben uitgewerkt. Ze hopen dat er door de ‘Phone Off, Fun On’-campagne meer plezier en contact kan zijn tussen klanten boven de Big Mac en de Chicken Nuggets.

Een tof initiatief zou je denken, maar het resultaat is niet helemaal wat ze verwacht hadden. In plaats van hun smartphone op te bergen in de lockers, trekken de klanten massaal foto’s van het initiatief. Om die dan op Instagram te posten…