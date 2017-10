Netflix groeit gestaag door

Netflix heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw stevig aan de weg getimmerd. De aanwas van nieuwe abonnees houdt aan en overtrof zelfs de verwachtingen van analisten. Het aandeel ging in de nabeurshandel omhoog.

De aanbieder van internettelevisie kreeg er in het derde kwartaal 5,3 miljoen klanten bij, waarvan 850.000 in eigen land. Zowel in de Verenigde Staten als internationaal was de groei van het aantal abonnees hoger dan gedacht en hoger dan waar het bedrijf zelf op rekende. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 33 procent tot bijna 3 miljard dollar. Onder de streep bleef 129 miljoen dollar over, tegenover 51 miljoen een jaar eerder.

Netflix scoort met zijn focus op veel eigen televisieseries en films. Het bedrijf stak de afgelopen periode opnieuw veel geld in eigen productie producties - de zogeheten Netflix Originals - en dat blijft het ook volgend jaar doen, naar verwachting zo’n 7 miljard tot 8 miljard dollar.

Foto: Reuters

Voor het hele jaar rekent Netflix op een omzet van ruim 11 miljard dollar. De opbrengsten worden gestuwd door een verder groeiend klantenbestand met 6,3 miljoen abonnees in het laatste kwartaal.

