Winkel gaat hopeloos de mist in met Halloweenkostuum van Anne Frank

Het ‘Anne Frank’-kostuum bestaat uit een groene baret, een blauwe jas en een bruine schoudertas met naamplaatje. Het werd aangeboden op HalloweenCostumes.eu, een website voor, u raadt het, verkleedkleren voor Halloween.

“Ik kan het niet geloven. Schokkend. Ik koop niets meer van hen”, klonk het op Twitter toen de foto van het kostuum daar verspreid werd. “Lieve hemel. Hoe schokkend en ongevoelig! Zijn we het dan al vergeten”, vraagt iemand anders zich af.

De kritiek op het kostuum hield niet op en de webwinkel besloot het dan maar uit de handel te halen, tijdelijk. “De feedback is doorgegeven en wij hebben het kostuum op dit moment van de website gehaald”, aldus een woordvoerder van de site, die de schade probeerde te beperken met de woorden: “We verkopen niet alle kostuums voor Halloween, maar ook voor andere gelegenheden zoals schoolprojecten en voorstellingen.”

The popular website Halloween Costumes is selling an Anne Frank costume for kids. WTF? pic.twitter.com/cqKQ9UlIge