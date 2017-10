Er komen twee camera’s voor nummerplaatherkenning aan de opritten 26 van de E314 in Lummen, zowel richting Brussel als richting Genk. Ook aan de E313 komen ANPR-camera’s. Ondernemersclub Ondernemend Lummen Heusden-Zolder (OLHZ) had hiervoor gepleit na een inbrakenplaag bij bedrijven in de buurt van de Dellestraat. De kostprijs voor de vier camera’s bedraagt ongeveer 150.000 euro.