Dieven vissen peperdure fietsen via het dak uit winkel

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven tien peperdure fietsen gestolen bij Ride, de wielerzaak van Halenaar Marnix Vanbergen en ex-renner Michael Simms aan de Nijverheidslaan in Diest. Om de veiligheidscamera’s in de zaak te omzeilen visten de daders de fietsen met een lange stok via het dak uit de winkel. De gestolen fietsen zijn goed voor een waarde van meer dan 50.000 euro.