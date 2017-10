Apothekers moeten iedereen tot vaccinatie aanzetten

Brussel - Alle apothekers krijgen weldra een pin waarmee ze hun klanten moeten aansporen tot vaccinatie tegen griep en tegen pneumokokken. “Met de pin toont de apotheker dat hij zelf is gevaccineerd, maar ze zet ook aan tot een gesprek met de patiënt”, aldus Dirk Vos van het Vlaams Apothekers Netwerk.

“Elk jaar focussen we de campagne voor griepvaccinatie op een andere doelgroep”, zegt Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen. “Dit jaar zijn dat de apothekers.” Een belangrijke schakel, want veel Vlamingen komen zelden bij een dokter, maar wel vaak bij hun apotheek.

De meeste apothekers laten zich vaccineren, maar toch komt ook bij hen de graad niet boven 90 procent uit. Sommige apothekers denken dat ze resistent zijn door hun veelvuldig contact met patiënten, is maandag te horen. Dat is een vals gevoel van veiligheid. Als ze griep krijgen, slaat die eens zo hard toe.

Ook angst voor de prik speelt mogelijk een rol, al is dat volgens Vos binnen enkele jaren mogelijk van de baan. “Er zijn ook manieren om oraal of via een pleister te vaccineren, maar dat is nog te duur. Wellicht laat het kantelmoment waarop de techniek goedkoper wordt niet meer zo lang op zich wachten.”

Vandeurzen is zelf nog niet gevaccineerd tegen griep, maar belooft het te doen samen met de Vlaamse ambtenaren. De minister brengt in herinnering dat iedereen zijn eigen staat van vaccinatie met de identiteitskaart kan opzoeken in de databank Vitalink.

